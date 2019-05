Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (290/2019) Unfallflucht am Wiesenbeker Teich - Rund 1.000 Euro Schaden an Opel Kombi

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Parkplatz Wiesenbeker Teich Samstag, 4. Mai 2019, zwischen 15:10 Uhr bis 16:35 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Auf dem Parkplatz "Wiesenbeker Teich" bei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagnachmittag (04.05.19) einen geparkten Opel Kombi am hinteren rechten Kotflügel beschädigt und ist anschließend einfach weggefahren. Der verursachte Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 1.000 Euro.

Nach Schilderungen der geschädigten Autobesitzerin stellte sie ihren PKW um 15:10 Uhr auf dem besagten Parkplatz ab. Zu diesem Zeitpunkt sei der Opel das einige Fahrzeug in der Parkreihe direkt am See gewesen. Als sie um 16:35 Uhr vom Spaziergang wiederkam, stieg sie in ihr Auto und fuhr direkt nach Hause, wo sie unmittelbar danach den frischen Unfallschaden feststellte. Bei Verlassen des Parkplatzes habe ein grauer Pick-Up neben ihrem Wagen gestanden. Ob das Auto für den Unfall in Frage kommt, ist aber zurzeit unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell