Polizei Münster

POL-MS: Unfall am Kardinal-von-Galen-Ring - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall auf dem Kardinal-von-Galen-Ring machen können. Am Montagmorgen (18.3., 07:35 Uhr) kam es dort im Kreuzungsbereich Mecklenbecker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Bei Beteiligten machten vor Ort unterschiedliche Angaben zu den Ampelphasen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an: 0251 275-0

