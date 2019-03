Polizei Münster

POL-MS: Dieb transportiert gestohlene Pakete auf Fahrrad ab - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Die Polizei Münster sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Paket-Dieb geben können. Der Unbekannte entwendete am Dienstagmittag (19.3., 14:00 Uhr) sechs noch nicht zugestellte Pakete aus einem Fahrzeug an der Hamburger Straße. Der Zusteller übergab gerade eine Lieferung in einem Haus. Als er zu seinem Auto zurückkam war die Seitentür geöffnet und die sechs Kartons weg. Der Mann sah noch ein Fahrrad wegfahren. In dem Korb auf dem Gepäckträger entdeckte er ein Teil der Pakete, weitere hatte der Unbekannte unter seinen Arm geklemmt. Der Dieb ist etwa 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er ist schlank und hat kurze, graue Haare. Das Fahrrad war schwarz.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

