BPOLI EBB: Dreimal im Straßenverkehr ohne Versicherungsschutz

Zittau, Uhyst, Bautzen (ots) - Am 4. und 5. Juli 2018 erwischte die Bundespolizei drei Kraftfahrer, die ohne Haftpflichtversicherungsschutz unterwegs waren.

Um 07:35 Uhr des 4. Juli stoppte die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz in Zittau einen 52-jährigen Deutschen mit seinem VW Passat. Seit dem 3. August 2018 besteht kein Versicherungsschutz mehr. Um 23:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz an der BAB 4 einen 48-jährigen Polen mit seinem Fiat Ducato und Anhänger. Für diesen war am 31. Mai 2018 die Versicherung erloschen. Die gleiche Streife erwischte kurz darauf um 01:20 Uhr auf Höhe Uhyst einen 42-jährigen Polen, der einen Renault Traffic fuhr. Daran befand sich ein Anhänger, der bereits seit dem 29.12.2016 nicht mehr versichert ist.

In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Nummernschilder entstempelt.

