BPOLI EBB: Jugendlicher im Gleis unterwegs

Kubschütz (ots) - Am 3. Juli 2018 war bei Kubschütz ein Jugendlicher zu Fuß im Gleis in Richtung Löbau unterwegs. Zwei Züge mussten langsamer fahren und verspäteten sich.

Um 16:30 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei Ebersbach am Haltepunkt Kubschütz einen 16-jährigen Polen an. Er gab an, dass er im Zug eingeschlafen war und erst in Bautzen ausgestiegen ist. Ursprünglich wollte er nur bis Zgorzelec fahren und nun diese Strecke entlang der Gleise wieder zurücklaufen.

Der junge Mann muss sich nun wegen unbefugtem Aufenthalt im Gleis verantworten. Er wurde wenig später von seiner Mutter in Kubschütz abgeholt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell