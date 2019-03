Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel/ Hofgeismar: Festnahme eines verdächtigen Sexualstraftäters: 32-Jähriger in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen:

Am gestrigen Donnerstagabend nahmen Ermittler des für Sexualstraftaten zuständigen Kommissariats 12 der Kripo Kassel einen 32-Jährigen aus Hofgeismar fest, der im dringenden Tatverdacht steht, Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern begangen zu haben. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft ist der Mann am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden, der die U-Haft anordnete.

Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, in den vergangenen Jahren mehrfach Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern begangen zu haben. Diese Taten wurden nun im Rahmen von intensiven Ermittlungen des Kommissariats 12 bekannt. Ins Visier der Kripoermittler geriet der 32-Jährige bereits Ende 2017, dem eine rechtskräftige Verurteilung wegen sexuellem Missbrauch folgte. Damals hatte der 32-Jährige sich vor Kindern exhibitionistisch gezeigt. Ende 2018 fiel der Mann abermals auf. Er steht im dringenden Verdacht, sich wieder gegenüber Schülern einer Hofgeismarer Schule im Landkreis Kassel in ähnlicher Weise gezeigt zu haben. In dieser Woche ergaben sich schließlich eindeutige Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige auch für schwerere Sexualdelikte in der Zeit davor in Frage kommt. Daher stellte die Kasseler Staatsanwaltschaft am gestrigen Donnerstag einen U-Haftbefehl gegen den 32-Jährigen aus, den die Ermittler am Abend vollstreckten. Sie nahmen ihn an seiner Arbeitsstelle in Kassel fest.

Die Ermittlungen zu den zurückliegenden Taten, die beim K12 der Kasseler Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Kassel geführt werden, dauern an.

Torsten Werner Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel.: 0561 - 910 1008

Dr. Götz Wied Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel.: 0561 - 912 2717

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell