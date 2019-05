Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (289/2019) Trickdieb bestiehlt Seniorin in eigener Wohnung im Hilsweg - Schmuck weg

Göttingen (ots)

Göttingen, Hilsweg Donnerstag, 2. Mai 2019, gegen 10.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unter dem Vorwand, alte Fernsehgeräte anzukaufen, hat sich am Donnerstagvormittag (02.05.19) gegen 10.45 Uhr ein unbekannter, ca. 30 Jahre alter Mann Zutritt zur Wohnung einer Seniorin im Göttinger Hilsweg verschafft.

In einem unbeobachteten Moment konnte der Betrüger in einem der Zimmer eine Schatulle an sich nehmen, in dem die Frau ihren Schmuck aufbewahrte. Detaillierte Angaben zu Art und Menge des Diebesgutes liegen der Polizei noch nicht vor. Die Schadenshöhe ist deshalb unbekannt.

Über den flüchtigen Dieb ist bislang nicht viel bekannt. Er soll ca. 170 cm groß gewesen sein und kurzes, braunes Haar gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

