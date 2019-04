Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (286/2019) Erst Verpuffung, dann Feuer? - 30 Jahre alter Mann bei Wohnungsbrand in Göttingen-Grone schwer verletzt, Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Harzstraße Dienstag, 30. April 2019, gegen 07.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienwohnhaus im Göttinger Stadtteil Grone ist am Dienstagmorgen (30.04.19) der 30 Jahre alte Mieter schwer verletzt worden. Die anderen Hausbewohner begaben sich selbständig ins rettende Freie oder wurden durch die ersten vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte aus dem Haus zu einer zentralen Sammelstelle geführt.

Beim Verlassen des Gebäudes stürzte eine 52-jährige Bewohnerin und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige erlitt bei dem Feuer u. a. Verbrennungen. Er kam mit dem Rettungswagen in die Göttinger Universitätsklinik.

Der Auslöser des Brandes ist zurzeit noch unklar. Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Die Wohnung wurde für die erforderlichen Untersuchungen beschlagnahmt.

Ersten Ermittlungen zufolge, ist dem Ausbruch des Feuers vermutlich eine Verpuffung vorausgegangen. Die im 1. OG gelegene Wohnung des 30-Jährigen brannte in der Folge komplett aus. Die beiden darüber bzw. darunterliegenden Wohnungen wurden durch die Flammen bzw. Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen, sind aber wohl vermutlich weiter bewohnbar. Erste Schätzungen gehen von einem entstandenen Gesamtschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Harzstraße zwischen den Einmündungen Deisterstraße und Siekweg gesperrt werden.

Vor Ort waren die Göttinger Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehren Grone, Elliehausen, Groß Ellershausen sowie Stadtmitte im Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an.

