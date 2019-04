Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (285/2019) Unfall in Duderstadt - Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Westerstieg Montag, 29. April 2019, gegen 12.00 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Am Montagmittag (29.04.19) kam es gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz Westerstieg in Duderstadt zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem weißen BMW X1 auf dem Parkplatz in Richtung der Ausfahrt "Auf dem Graben". Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw, vermutlich mit einem VW Caddy in weiß mit roten Streifen. Bei der Kollision wurde der BMW an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Unfallbeteiligten setzten nach dem Zusammenstoß ihre Fahrt fort. Der 18 Jahre alte BMW-Fahrer zeigte den Unfall später bei der Polizei an.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges ist die Polizei Duderstadt auf der Suche nach möglichen Zeugen, insbesondere dem Fahrer des VW. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05527/9801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell