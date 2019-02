Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Unterstützung für Eltern und Kinder: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik übergibt Spenden

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag überreichten Vertreter der Abteilung Bereitschaftspolizei stellvertretend für das Präsidium 800 Euro an die "McDonald's Kinderhilfe". Bereits am 25.01.2019 nahmen Herr und Frau Heppel für den Verein "Trauernde Eltern und Kinder, Rhein-Main e. V." 1.200 Euro im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) in Mainz in Empfang.

Die Spende an die "Mc Donald's Kinderhilfe" wurde im Rahmen der allgemeinen Weihnachtsfeier des PP ELT vonseiten der Beschäftigten gesammelt. In einer eigenen, zusätzlichen Spendenaktion sammelten die Angehörigen des 2. Zugs der 1. Einsatzhundertschaft weitere 1.200 Euro für den Verein "Trauernde Eltern und Kinder, Rhein-Main e. V.".

