PP-ELT: Außenbordmotordiebstähle - Tatverdächtige festgenommen

Die Ermittlungsgruppe der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz konnte zwei dringend tatverdächtige männliche Personen festnehmen, gegen die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz durch die Ermittlungsrichterin bereits am 18. Januar 2019 Haftbefehl erlassen worden ist. Ihnen wird vorgeworfen im Tatzeitraum von Juli bis September 2018 an mehreren Diebstählen im Bereich Mainz und Koblenz beteiligt gewesen zu sein. Hier wurden mehrere hochwertige Außenbordmotoren und maritimes Zubehör entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 190.000 Euro. Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit der Wasserschutzpolizei und in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Koblenz und Neuwied wurden am 12.02.2019 in Koblenz umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Nach der Vorführung der Tatverdächtigen wurden durch die Ermittlungsrichterin die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug gesetzt. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

