Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (288/2019) Arbeitsunfall in Göttinger Betrieb - Mitarbeiter erliegt schweren Verletzungen

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße Donnerstag, 2. Mai 2019, gegen 07.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Göttinger Holzgroßhandel an der Hannoverschen Straße hat sich am Donnerstagmorgen (02.05.19) gegen 07.20 Uhr ein tragischer Arbeitsunfall ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mitarbeiter während von ihm ausgeführter Abladearbeiten aus bislang noch ungeklärter Ursache von einer mit Holzlatten beladenen Palette getroffen und so schwer verletzt, dass er wenig später in der Göttinger Universitätsklinik verstarb. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.

