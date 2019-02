Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim: Lenkrad gestohlen

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 27.02.2019:

Bisher unbekannte Täter zertrümmerten in der Nacht vom Dienstag, den 26.02.2019 auf Mittwoch, den 27.02.2019 eine kleine hintere Seitenscheibe an einem im Langgasserweg in Herxheim abgestellten PKW, Baujahr 2018. Daraus wurde ein Multifunktionslenkrad im Wert von ca. 3.500 Euro gestohlen. Weitere gleichgelagerte Fälle wurden in Schwegenheim in der Gutenbergstraße und in der Bahnhofstraße bei der Polizei Germersheim (Pressemeldung der PI Germersheim) gemeldet. In einem Fall in Schwegenheim wurde ein hochwertiges Navigationsgerät, sowie die Elektronik für die elektrischen Fensterheber entwendet. Im anderen Fall wurde nichts entwendet, da die Täter vermutlich bei der Tatausführung gestört wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



