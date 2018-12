POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Rosen entwendet

Bad Dürkheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, dem 10.12.2018, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, vor einem Blumengeschäft am Stadtplatz eine Glasvase und einen Blumenkorb mit zehn Bund Rosen. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf 126 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

