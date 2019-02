Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Parkrempler führt zu "Führerscheinabgabe"

Germersheim (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kamen zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Germersheim am Dienstag gegen 16 Uhr im Gewerbegebiet. Ein LKW Fahrer hatte nach der Reinigung seines Fahrzeuges beim Rückwärtsfahren ein dahinter stehendes Fahrzeug übersehen und dabei beschädigt. Der Verursacher versuchte ein Erscheinen der Polizei zu verhindern und bat den Unfallgegner nicht die Polizei zu verständigen. Dem Wunsch wurde nicht entsprochen, was den LKW Fahrer zur Flucht verleitete. Die Beamten konnten durch weitere Ermittlungen den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Befragung stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest erbrachte ein Ergebnis von 2,38 Promille. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Weiterhin wurde der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

