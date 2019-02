Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Zwei PKW's aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen

Germersheim (ots)

Gesamtschaden in Höhe von 17000 EUR sind die Folge von zwei Einbrüchen in Fahrzeuge in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die bis dato unbekannten Täter entwendeten zunächst aus einem PKW ein Navigationsgerät, ein Multifunktionslenkrad und die Elektronik für die Fensterheber.

Bei einer weiteren Tat schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe ein und gelangten somit in das Fahrzeuginnere. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter bei dieser Tatausführung gestört wurden, somit blieb es bei einem versuchten Einbruch. Beide Fahrzeuge waren der Marke BMW. Die Fahrzeuge waren in der Bahnhofstraße sowie der Gutenbergstraße abgestellt.

