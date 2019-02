Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Einbruch in Ladengeschäft

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 27.02.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag, den 26.02.2019 auf Mittwoch, den 27.02.2019 in ein Ladengeschäft mit Imbissmöglichkeit in der Marktstraße in Landau ein. Wie bei dem Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Königstraße am Montag wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen und Mitteilung der Geschädigten wurde jedoch nichts entwendet. Durch Zeugen wurde gegen 05.50 Uhr ein weißer Kleintransporter im Bereich des Hinterhofes des Geschäftes in der Hirschgasse gesehen. Ob dieser Transporter im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

