Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim. Einbruch in FSV Vereinsheim

Freimersheim (ots)

In der Nacht vom 25./26.02. brachen bisher unbekannte Täter in das FSV Vereinsheim in Freimersheim ein. Entwendet wurden lediglich Süßigkeiten im Wert von 5EUR und eine Kiste Cola (15EUR). Der angerichtete Sachschaden ist jedoch mit etwa 2.000EUR umso höher. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550.

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de

