Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Versuchte Trickbetrüge durch falsche Polizeibeamte

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 26.02.2019 kam es in der Zeit von 11:00 - 14:30 Uhr zu mehreren Anrufen bei älteren Mitbürgern. In allen Anrufen gab sich eine Person als angeblicher Polizeibeamter aus und forderte die Angerufenen Angaben zu der persönlichen finanziellen Situation zu machen. In den hier bekannten sieben Fällen reagierten die Angerufenen jedoch alle richtig und beendeten das Telefonat ohne Angaben zu machen.

