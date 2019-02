Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - PKW-Aufbrecher unterwegs

Am 22.02.19 und am 26.02.19 brachen bislang unbekannte Täter in der Mittagszeit zwei auf Waldparkplätzen abgestellte PKW auf. Aus einem am Friedhof "Trifelsruhe" geparkten weißen Honda wurde die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen und ein Rucksack entwendet. Am Am Waldparkplatz "Windhof" gelangten die Täter durch Einschlagen der hinteren Seitenscheibe in den blauen Ford Focus und stahlen eine Handtasche. An beiden Tatorten konnten entsprechende Spuren gesichert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 erbeten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit beim Abstellen und Sichern von Fahrzeugen auf Waldparkplätzen. Insbesondere sollte kein mögliches Diebesgut im Fahrzeug von außen zu sehen sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/964619

pwannweiler@polizei.rlp.de



