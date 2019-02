Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt, B272, 25.2.19, 14.30 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzten Kindern

Hochstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der B272 bei Hochstadt mit zwei leicht verletzten Kindern kam es am 25.2.2019, gegen 14.30 Uhr. Ein Pkw musste aufgrund eines Rückstaus auf der B272 anhalten. Eine nachfolgende 35-jährige Pkw-Führerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Durch den Auffahrunfall entstand an beiden Pkw erheblicher Sachschaden. Im vorausfahrenden Pkw wurden zwei mitfahrende Kinder von 5 Jahren leicht verletzt. Diese wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das verursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

