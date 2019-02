Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10

A65. LKW Kontrollen zur Tages- und Nachtzeit

Edenkoben (ots)

Zu Wochenbeginn (Mo., 25.02.) rückten erneut verschiedene Verkehrsbereiche rund um den Schwerlastverkehr in den Fokus der Polizei in Edenkoben. Auf der A65 wurden so insgesamt drei LKW-Fahrer verwarnt und zur Weiterfahrt aufgefordert, die gerade in Nothaltebuchten ihre Ruhezeiten nahmen. Dann zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr konnten auf der B10 bei Birkweiler erneut 5 LKW bzgl. des Nachtfahrverbotes kontrolliert werden. 4 LKW-Fahrer waren berechtigt unterwegs, ein unberechtigter wurde angezeigt (75EUR) und zurück in Rtg. Landau verwiesen.

