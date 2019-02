Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Handysünder und Gurtmuffel erwischt

Germersheim (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Montagmorgen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim mussten zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Autofahrer eingeleitet werden, da sie während der Fahrt ihr Handy benutzten. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Weiterhin waren zehn Fahrzeugführer nicht angegurtet.

