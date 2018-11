Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am 19. November 2018, um 19.00 Uhr, standen ein 19-Jähriger aus Goldenstedt und eine 39-Jährige aus Vechta mit ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes an der Falkenrotter Straße in Vechta und beabsichtigten einzuparken. Der 19-Jährige setzte mit seinem Fahrzeug zurück, um in eine Parklücke einzuparken. Dabei übersah er die hinter ihm wartende 39-Jährige mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand leichter Sachschaden. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, unter der Tel.-Nr. 04441-9430, in Verbindung zu setzen.

Vechta - Europaletten entwendet

In der Zeit von Freitag, 16. November 2018, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Straße Nerenwand etwa 25 Europaletten im Wert von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Baumaschinen

In der Zeit von Montag, 19. November 2018, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 20. November 2018, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Container einer Firma am Bokener Damm ein und entwendeten eine Rüttelplatte sowie einen Asphaltschneider. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

