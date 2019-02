Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim, Sandweg, 24.-25.2.2019 Verkehrsunfallflucht

Insheim (ots)

In Insheim, Sandweg wurde vom 24.2.19, 17.00 Uhr zum 25.2.19, 8.30 Uhr an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Sharan ein Sachschaden verursacht. Dem Schaden nach dürfte ein vorbeifahrendes Zweirad, evtl. Fahrrad, unter Benutzung des unbefestigten Seitenstreifens den Schaden verursacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei in Landau.

