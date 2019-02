Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Radarkontrollen in Herschbach Oberwesterwald

Herschbach OWW (ots)

Nach Bürgerbeschwerden wurde am Freitag,22.02.2019, zwischen 14:30 Uhr und 22:30 Uhr, in Herschbach OWW auf der L 300 in Richtung Westerburg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei passierten 993 Kfz die Messstelle innerhalb geschlossener Ortschaften. Gegen 97 Fahrzeugführer wurden Verwarnungsverfahren eingeleitet. 3 Kraftfahrzeugführer befanden sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, der Schnellste mit 83 km/h.

