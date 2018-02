POL-F: 180226 - 200 Frankfurt-Zeilsheim: Im Schlaf überrascht

Frankfurt (ots) - (ka) Am Sonntagnachmittag schlief ein 26-Jähriger in der Bechtenwaldstraße mit Essen auf dem Herd ein und wurde durch Feuerwehr und Polizei geweckt. Da er sich illegal in Deutschland aufhielt, wurde er durch die Beamten festgenommen.

Gegen 14.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines laufenden Rauchmelders alarmiert. Da niemand die Tür öffnete, musste diese durch die Einsatzkräfte geöffnet werden. In der Wohnung fanden die Helfer, neben verbrannten Essen auf dem Herd, einen schlafenden Mann auf dem Sofa. Dieser wurde durch den Rauch nicht verletzt, allerdings hielt seine Glückssträhne nicht lange an. Die Polizisten fanden auf dem Couchtisch eine Linie Kokain und zwei geklaute Handys. Außerdem stelle sich bei der Personalienfeststellung des 26-Jährigen heraus, dass er sich illegal in Deutschland aufhält.

Die Beamten stellten die Drogen (etwa 0,4 Gramm Kokain) und die Handys sicher und lieferten den jungen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt ein. Die Wohnung wurde durch die Rauchentwicklung nicht beschädigt.

