POL-F: 180225 - 199 Frankfurt-Ginnheim: Nach Kind getreten

Frankfurt (ots) - (fue) Am Samstag, den 24. Februar 2018, gegen 11.05 Uhr, befand sich eine 53-jährige Frankfurterin zusammen mit ihrem dreijährigen Enkel vor einem Supermarkt in der Platenstraße. Hier traf der Tatverdächtige auf den kleinen Jungen, der ihm vermutlich nicht sofort Platz machte, woraufhin er dem Jungen in den Bauch trat und dann sofort davonrannte.

Der Vorfall wurde von zwei Männern (22 und 39 Jahre alt) beobachtet, welche umgehend die Verfolgung des Flüchtigen aufnahmen. Noch in der Platenstraße konnten sie den Tatverdächtigen stellen, woraufhin dieser ein Taschenmesser zog und mehrere Stichbewegungen in Richtung der beiden Männer durchführte. Trotzdem gelang es, den Mann so lange aufzuhalten, bis die Polizei vor Ort erschien. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei ihm handelt es sich um einen 28-jährigen Frankfurter. Der Mann wurde später in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

Der 3-Jährige wurde wegen des Verdachtes auf ein mögliches Schädel-Hirn Trauma in ein Krankenhaus verbracht.

