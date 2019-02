Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Pkw

Meudt (ots)

Am 24.02.19, gegen 11.30 Uhr, kam es in Meudt, Ober den Naien, zum Brand eines Pkw`s. Kurze Zeit, nachdem der Fahrzeugführer seinen Pkw an der o.a. Stelle, am Fahrbahnrand abstellte, geriet sein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache ihn Brand. Der Brand konnte durch starke Kräfte der Feuerwehr Meudt gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

