Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bei Karnevalsveranstaltung zu tief ins Glas geschaut

Kamp-Bornhofen (ots)

In der Nacht zum Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei St. Goarshausen in der Ortslage von Kamp-Bornhofen ein Autofahrer auf, der sich mit seinem Fahrzeug stark in Schlangenlinien fahrend in Richtung Koblenz fortbewegte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht: Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Er befand sich auf dem Heimweg von einer Karnevalsveranstaltung im Taunus. Es folgte das übliche Prozedere mit Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

