POL-GÖ: (622/2018) Zwei Einbrüche in Unternehmen in Hedemünden

Göttingen (ots) - Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Hedemünden, Graseweg und Münderner Straße in der Zeit zwischen Samstag, 17. November 2018, 13.30 Uhr und Montag, 19. November 2018, 07.30 Uhr

HEDEMÜNDEN (jan) - Am vergangenen Wochenende (17.-19.11.18) sind unbekannte Täter in zwei Firmen in Hedemünden (Landkreis Göttingen) eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen brachen die Diebe auf einem Betriebsgelände im Graseweg eine Lagerhalle auf und stahlen daraus Werkzeuge in noch unbekannter Höhe. In der Mündener Straße drangen sie zur Tatzeit gewaltsam durch ein Fenster in die Büroräume ein und durchsuchten sie nach Diebesgut. Hierbei stießen die Einbrecher auf den Schlüssel eines weißen VW Transporters. Mit dem Wagen flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Von dem Transporter und Einbrechern fehlt jede Spur.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen.

Einen Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen, kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

