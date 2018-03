POL-NOM: Radiator geriet in Brand

Osterode (ots) - Wulften, Bislhäuser Straße, 01.03.18, 10.05 Uhr

WULFTEN (US) Aufgrund einer zugefrorenen Wasserleitung hatte ein 76jähr. Einwohner aus Wulften einen Radiator angeschaltet. Dieses Gerät hatte einen technischen Defekt und geriet in Brand. Durch die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Hattorf konnte der Brand gelöscht werden. Der Geschädigte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand kein Schaden.

