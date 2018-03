POL-NOM: Kabeltrommel entwendet

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Ein Dauercamper (59) vom Wohnmobilstellplatz am Einbecker Schwimmbad ist am Donnerstag, 01.03.2018, gegen 15.45 Uhr mit seinem Wohnmobil von seinem Stellplatz in Richtung Innenstadt gefahren. Hierzu hat er die Stromzufuht unterbrochen und seine Kabeltrommel auf dem dem Platz stehen lassen. Als er nach einer guten halben Stunde zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Trommel von einem bislang unbekannten Täter mitgenommen wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca 150,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

