POL-GÖ: (621/2018) Einbruch in Duderstädter Praxisräume

DUDERSTADT (jan) - Ein Unbekannte drang am Samstag (17.08.18) in der Bahnhofstraße in Duderstadt in die Räume von zwei Praxen ein.

Nach ersten Ermittlungen wurden in dem Haus die Türen zu den einzelnen Praxen gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchte der Täter die Räume nach Diebesgut. Nach Auslösen einer Alarmanlage flüchtete der Täter gegen 12.30 Uhr aus dem Haus.

Ein Zeuge beobachte daraufhin wie ein junger Mann das Haus eilig verließ.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank und hatte dunkelblonde Augenbrauen. Von seinem Anorak hatte er die Kapuze auf. Er führte einen dunklen Rucksack mit einem auffälligen grünen Muster bei sich.

Ob etwas gestohlen wurde ist zurzeit nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter der Rufnummer 05527/98010 entgegen.

