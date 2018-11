POL-GÖ: (618/2018) Einbrecher kamen durchs Badezimmerfenster - Bargeld aus Einfamilienhaus in Obernjesa gestohlen

Göttingen (ots) - Rosdorf, Ortsteil Obernjesa, An der Dramme Sonntag, 18. November 2018, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr

ROSDORF (jk) - Durch ein aufgebrochenes Badezimmerfenster sind Unbekannte am Sonntag (18.11.18) in der Zeit zwischen 12.00 und 18.00 Uhr in Obernjesa (Landkreis Göttingen) in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Dramme" eingedrungen. Im Innern durchsuchten die Einbrecher anschließend nahezu alle Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten vorliegenden Informationen erbeuteten sie dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell