Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Annweiler (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben am 25.02.2019 gegen 11:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Osten von Annweiler zugeschlagen. Einem dort einkaufenden Mann wurde unbemerkt der Geldbeutel aus der Jackentasche heraus gezogen. Neben einem zweistelligen Geldbetrag wurde so auch die EC-Karte entwendet, welche jedoch noch rechtzeitig gesperrt werden konnte. Bereits am 22.02.2019 kam es in dem selben Markt zu einem Geldbeutel-Diebstahl aus der Handtasche einer Einkäuferin. Neben einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag beinhaltete die Geldbörse auch den Führerschein und Personalausweis der Geschädigten. Wer zu den beiden Diebstählen Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

