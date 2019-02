Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Bistro

Kandel (ots)

Kandel; In der Nacht auf den 26.02.2019 gelangten unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Eingangstür in die Büroräumlichkeiten des Bistros in der Jahnstraße. In den Räumlichkeiten wurden drei Geldspielautomaten angegangen.

