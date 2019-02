Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim-Mehrere Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Insgesamt 31 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden am Dienstag bei verschiedenen Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germersheim festgestellt. Im Zeitraum von 8.45 bis 10 Uhr waren Am alten Hafen in Germersheim bei erlaubten 30 km/h 12 Fahrzeuge zu schnell. Der "Schnellste" war mit 54 km/h gemessen worden. Zwischen 12.10 und 13 Uhr mussten in der Fortmühlstraße (erlaubte 50km/h) in Bellheim fünf Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden. 14 Fahrzeugführer waren bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Zeppelinstraße in Germersheim zu schnell gewesen. Der Höchstwert lag bei 55 km/h, erlaubt sind 30 km/h.

