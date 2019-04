Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Northeimer Straße Parkfläche hinter dem Ramba Zamba Markt in der Zeit von Sa., den 20.04.19, 23.00 Uhr - So., den 21.04.19, 13.00 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigen dort einen PKW Ford Focus an den Türen und am PKW-Dach. Sachschaden ca. 1000,-- Euro. /SEM

