POL-PPRP: Friesenheim: Straßenbahn entgleist-nur Sachschaden

Ludwigshafen (ots) - Am späten Sonntagnachmittag (8. Juli 2018, kurz nach 17.00 Uhr) entgleiste im Bereich Stern- und Brunckstraße eine leere Straßenbahn. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Oppau vor Ort war der Straßenbahnfahrer alleine unterwegs und bog an der Unfallstelle nach rechts in die Brunckstraße ein. Warum es dann im hinteren Bereich zum Entgleisen eines Waggons kam, ist Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Nach drei Stunden waren alle Waggons wieder in den Gleisen und die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. In der Zwischenzeit musste der PKW-Verkehr an der Unfallstelle über die Ruthenstraße umgeleitet und ein Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. In der Sternstraße kam es zu Beschädigungen an der Fahrbahndecke, weshalb das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Ludwigshafen benachrichtigt wird.

