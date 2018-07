Ludwigshafen (ots) - Am Nachmittag des 07.07.18 wurde eine 30-jährige aus Ludwigshafen bei einem Laden-diebstahl in der Innenstadt angetroffen. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde. Bei der anschließenden Festnahme wurden die eingesetzten Beamten beleidigt und angegriffen, eine Beamtin wurde leicht verletzt.

