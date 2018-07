POL-PPRP: Oggersheim- Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und rutscht in entgegenkommendes Fahrzeug - 4 Leichtverletzte

Ludwigshafen (ots) - Am späten Sonntagnachmittag (8. Juli 2018, gegen 17.00 Uhr) fuhr ein 26jähriger Motorradfahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius die Sternstraße in Richtung Stadtmitte. Kurz nach der Sternstraßenbrücke kam der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern und rutschte über die Straße in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer und sein Sozius verletzten sich schwer und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die 69- und 57-jährigen Pkw-Insassen trugen durch den Zusammenprall leichte Verletzungen davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Sternstraße stadtauswärts ca. 1 ½ Stunden für die Reinigung voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell