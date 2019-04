Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Presseeinladung: Kreisfeuerwehrverbandstag und Eröffnung Fotoausstellung (Meldung 12/2019)

Heiligenhaus (ots)

Im Rahmen des Festwochenendes zum 150. Jubiläum laden wir die Medienvertreter ein, folgenden Veranstaltungen beizuwohnen:

Kreisfeuerwehrverbandstag am Samstag, den 13. April (11:00 - 13:00 Uhr, Friedhofsallee 1, Heiligenhaus)

Einmal jährlich findet die Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann e. V. in einer Stadt des Kreises Mettmann statt. Unter dem Titel "Kreisfeuerwehrverbandstag" treffen sich über 100 Delegierte aller öffentlichen und betrieblichen Feuerwehren des Kreises - u. a. der Kreisbrandmeister legt die Aktivitäten der Feuerwehren im vergangenen Jahr dar. Als Gäste sind ebenfalls anwesend u. a.:

- der Bezirksbrandmeister der Bezirksregierung Düsseldorf, Klaus-Thomas Riedel - der Landrat des Kreises Mettmann, Thomas Hendele - der stellv. Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, Hans-Peter Schreven

Im Anschluss an die Veranstaltung (ca. 12:30 Uhr) wird das neue Straßenschild der Feuerwache mit der Beschriftung "Dr.-Julius-Held-Straße" in einem symbolischen Akt an der jetzigen Friedhofsallee angebracht.

Eröffnung der Fotoausstellung "150 Jahre Feuerwehr Heiligenhaus" (13:00 Uhr, Rathaus Heiligenhaus, Hauptstraße 157, Heiligenhaus)

Begleitend zum diesjährigen Jubiläum eröffnet der stellvertretende Bürgermeister Hans-Peter Schreven die Fotoausstellung des Stadtarchives und der Feuerwehr Heiligenhaus. Zu sehen sind Fotos aus über 100 Jahren Feuerwehrgeschichte. Einsatzfotos, Technik und Menschen der hiesigen Feuerwehr stehen im Mittelpunkt der Auswahl. Die Veranstaltung ist öffentlich.

