POL-GÖ: (636/2018) Einbrecher in Landwehrhagen aktiv - Zwei Wohnhäuser heimgesucht, Geld und Bekleidung gestohlen

Göttingen (ots) - Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Kronenhofer Straße und Spiekershäuser Straße Donnerstag, 22. November 2018, zwischen 07.00 und 20.00 Uhr

LANDWEHRHAGEN (jk) - In Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) sind unbekannte Einbrecher am Donnerstag (22.11.18) im Laufe des Tages gewaltsam in zwei Wohnhäuser eingedrungen und haben nach ersten vorliegenden Informationen Bargeld in unbekannter Höhe sowie eine Jacke und mehrere Paar Schuhe gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000 Euro.

Die beiden Tatorte liegen nur ca. 500 Meter voneinander entfernt in der Kronenhofer und der Spiekershäuser Straße. Von den Einbrechern fehlt zurzeit jede Spur. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell