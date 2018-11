POL-GÖ: (634/2018) Einbruch in Duderstädter Bekleidungsgeschäft - Unbekannte stehlen Schaufensterpuppe, zwei weitere Einbruchsversuche in der Innenstadt

Göttingen (ots) - Duderstadt, Marktstraße Mittwoch 21. November 2018, zwischen 03.30 und 04.00 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Ein etwas ungewöhnlicher Einbruch beschäftigt derzeit das Polizeikommissariat Duderstadt. Unbekannte haben Mittwochnacht (21.11.18) in der Marktstraße eine Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes zerstört und anschließend eine mit hochwertiger Herrenbekleidung bestückte Schaufensterpuppe gestohlen. Ein Passant bemerkte den Schaden gegen 04.00 Uhr und teilte seine Beobachtung sofort einer Funkstreife der Polizei Duderstadt mit, die zufälligerweise gerade damit beschäftigt war, einen versuchten Einbruch in ein Elektrogeschäft in der Straße "Auf der Spiegelbrücke" aufzunehmen. Auch hier hatten Unbekannte eine Schaufensterscheibe vermutlich mithilfe eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Die dabei ausgelöste Alarmanlage verhinderte aber die weitere Tatausführung. Die Täter ergriffen ohne Diebesgut die Flucht. Schadenshöhe ca. 750 Euro.

Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden genannten Fällen und einem weiteren Einbruchsversuch in derselben Nacht in ein Tabakwarengeschäft ebenfalls in der Straße "Auf der Spiegelbrücke" gibt (verursachter Sachschaden hier rund 1.000 Euro), steht noch nicht fest, ist aber anzunehmen.

Im Rahmen der nach den flüchtigen Tätern eingeleiteten Fahndung wurde die bis auf das Herrenoberhemd entkleidete Puppe wenig später an der Ecke Hinter der Mauer/Löwengasse von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Von den anderen Bekleidungsgegenständen, u. a. einer hochwertigen Jacke und einer Hose, fehlen bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

