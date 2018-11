POL-GÖ: (632/2018) Einbruch in Einfamilienhaus in Holzerode

Göttingen (ots) - Ebergötzen, Ortsteil Holzerode, Obere Straße Mittwoch, 21. November 2018, in der Zeit von 12.40 Uhr und 21.50 Uhr

EBERGÖTZEN (jan) - Unbekannte sind am Mittwoch (21.11.18) in der Zeit zwischen 12.40 Uhr und 21.50 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Obere Straße im Ortsteil Holzerode (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Diebe brachen ein Fenster auf und stahlen nach ersten Informationen einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Janzen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell