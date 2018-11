POL-GÖ: (635/2018) Unfall zwischen zwei Radfahrern in Duderstadt

Göttingen (ots) - Duderstadt, Göttinger Straße Montag, 19. November 2018, gegen 18.05 Uhr

DUDERSTADT (jan) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern ist am Montag (19.11.18) ein 50-jährige Frau leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.05 Uhr auf dem Radweg an der Göttinger Straße in Duderstadt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Duderstädterin mit ihrem Fahrrad in Richtung Westerode. Als ihr ein Radler auf dem Fahrradweg begegnete, kam es unerwartet zu einer Berührung an den Lenkern. Die Unfallbeteiligten kamen ins Straucheln konnten aber jeweils einen Sturz verhindern. Danach hielten beide Radfahrer an. Nachdem der Mann sich umgeschaut hatte fuhr er schließlich mit seinem Fahrrad weiter.

Die 50-Jährige erlitt an der Hand eine leichte Verletzung die ambulant behandelt werden musste.

Den Unfall zeigte sie später der Polizei an.

Die Ermittler sind jetzt auf der Suche nach dem unbekannten männlichen Radfahrer. Er war mit einem Rennrad unterwegs und war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere den vermeintlichen Radfahrer, sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05537/98010 zu melden.

