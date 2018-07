POL-EN: Sprockhövel - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligter flüchtet

Sprockhövel (ots) - Am 05.07.2018, gegen 17.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines roten Pkw Kombi mit DO- oder BO-Kennzeichen den Gedulderweg in Richtung Hattinger Straße. In Höhe des Viadukts kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen Pkw Audi A6 eines 25-jährigen Sprockhövelers. Der Fahrer des roten Pkw setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

