POL-EN: Hattingen - Kleinkraftrad kam zu Fall

Hattingen (ots) - Am 05.07.2018, gegen 09.10 Uhr, kam ein 74-jähriger Hattinger mit einem Kleinkraftrad auf den Schienen der Bahnhofstraße in Richtung Martin-Luther-Straße zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Noch am Unfallort wurde der 74- jährige von der Besatzung eines Rettungswagen versorgt und anschließend wieder entlassen.

