Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: KORREKTUR: 150 Jahre Feuerwehr Heiligenhaus (Meldung 10a/2019)

Heiligenhaus (ots)

Am 12. April 2019 wird sich der Bestand der Heiligenhauser Feuerwehr zum exakt 150. Mal jähren. Dies nimmt die Stadt und ihre Feuerwehr zum Anlass für verschiedene Veranstaltungen. Das anstehende Festwochenende vom 12.-14. April, eine Blaulichtmeile am 2. Juni in der Innenstadt und eine Sonderausstellung im Feuerwehrmuseum sind nur eine Auswahl der verschiedenen Aktivitäten.

Um die Medien umfassend über das Jubiläum zu informieren und ins Gespräch zu kommen, laden wir die Vertreter der Medien herzlich ein für

Dienstag, den 9. April 2019, 9:00 Uhr in die Feuer- und Rettungswache Heiligenhaus, Friedhofsallee 1, 42579 Heiligenhaus.

Um kurze Anmeldung bis spätestens Montag, den 8. April 2019 wird gebeten.

KORREKTUR: In der vorigen Meldung war die Uhrzeit 14:00 Uhr genannt - diese ist jedoch nicht korrekt. Die korrekte Uhrzeit lautet 09:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Heiligenhaus

stv. Leiter der Feuerwehr

Nils Vollmar

Mobil: 0151 - 40342626

E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de

http://www.fw-heiligenhaus.de/

http://www.facebook.de/fwheiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell